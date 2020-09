A Montpellier, les transports deviennent gratuits le week-end

Les bus et tramways du réseau métropolitain deviennent gratuits le week-end pour les habitants de la métropole de Montpellier.

Promesse tenue. Engagement phare de la campagne municipale du socialiste Michaël Delafosse, la gratuité des transports publics pour les habitants de la métropole de Montpellier sera mise en place le week-end à partir de samedi à bord des bus et tramways du réseau métropolitain.

"Avec l'engagement pour la gratuité des transports, Montpellier porte une grande ambition écologique et sociale ; c'est la première métropole de France à la mettre en oeuvre", souligne le maire et président de la métropole de Montpellier. Michaël Delafosse a été élu en juin dernier sur fond d'abstention record avec 47,2% des voix à la tête d'une liste PS-PCF-EELV après de multiples déchirements au sein du mouvement écologiste.

Améliorer la qualité de l'air

L'équipe de Michaël Delafosse met en avant quatre grands principes sur lesquels cette mesure s'appuie : "une transition écologique engagée" pour améliorer la qualité de l'air, l'amélioration du pouvoir d'achat des familles, le renforcement de l'attractivité du commerce de proximité et une meilleure redistribution de l'impôt.

A Montpellier, dont la métropole est peuplée de plus de 470 000 habitants, souligne-t-elle, 40 % des émissions de CO2 proviennent des transports, dont l'automobile, et selon le diagnostic établi par le Plan climat 2013-2018 de l'Agglomération, Montpellier émet 1,7 tonne équivalent CO2 par habitant contre 1,6 à Grenoble et 1,3 à Nantes. Cette pollution entraîne une forte dégradation de l'air dont toutes les études démontrent qu'elle est source de maladies, insiste la nouvelle majorité.

La gratuité incitera les automobilistes à emprunter des transports en commun, partiellement ou en totalité, en déposant par exemple sa voiture dans un parking relais, espère la municipalité.