À la rencontre du bousier, l\'insecte le plus fort du monde

Ils naissent dans les excréments, y vivent, y pondent et les mangent. Les bousiers ont un mode de vie très particulier. Toute leur vie est rythmée par la nécessité de trouver des déjections, à travers lesquelles ils absorbent tous les nutriments et l'eau dont ils ont besoin.

Plusieurs espèces roulent ces déjections en boule, qu'ils transportent ensuite jusqu'à un endroit sûr, où ils pourront l'enterrer pour la manger plus tard ou y déposer leurs œufs. Pour s'aider, le bousier possède une anatomie exceptionnelle. C’est l'insecte le plus fort du monde car capable de pousser jusqu'à...1141 son poids. Pour un homme, cela équivaut à pousser six bus à double-étage remplis de passagers.

Un rôle écologique indispensable

Présent sur tous les continents du monde, le bousier a un rôle écologique indispensable. En effet, les déjections qu'il enterre permettent la fertilisation des sols et la dispersion des graines qu'elles contiennent. En enterrant les excréments des exploitations agricoles, ils améliorent également les conditions d'hygiène des animaux. On estime que chaque année, aux États-Unis, les bousiers font économiser 380 millions de dollars à l'industrie bovine.