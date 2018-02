365 actions concrètes et simples pour changer le monde, c\'est le projet de Julien Vidal

"Et si en fait, actuellement, on avait déjà toutes les solutions dans notre quotidien pour changer le monde à échelle ?" Tester et adopter une action éco-citoyenne tous les jours pendant un an, c’est le défi que s’est lancé Julien Vidal. Il a créé le site cacommenceparmoi.org sur lequel il partage son expérience et a répertorié ses 365 actions concrètes pour changer le monde.

Il a commencé avec "le ‘stop pub’ sur la boîte aux lettres" car, selon lui, "ça prend deux minutes à être mis et ça permet d’économiser 40 kilos de papier en moyenne par foyer et par an. Si tout le monde le faisait, ça serait énorme." Puis, progressivement, il a déroulé les actions : "J’ai mis un moteur de recherche solidaire sur mon ordinateur, puis je suis passé aux relevés électroniques pour recevoir mes factures directement sur ma boîte mail et puis ensuite, j’ai commencé à me déplacer à vélo, à arrêter de prendre l’ascenseur."

"Plus de 200 actions que j’ai testées sont accessibles en moins de dix minutes."

Sur son site, "il y a toutes les manières qui existent pour que chacun s’y retrouve, commence de manière simple, puisque plus de 200 actions que j’ai testées sont accessibles en moins de dix minutes." Ce qu’il cherche à démontrer c’est "qu’on peut tous vivre de manière normale, comme monsieur Tout-le-Monde" tout en adoptant une démarche éco-citoyenne. Au-delà de l’aspect purement écologique, Julien Vidal vante les économies d’argent, "entre 200 et 300 euros par mois", mais aussi : "Ça m’a permis d’être en meilleure santé, adieu les produits chimiques, de gagner du temps, d’optimiser complètement ma vie, en décident de ne faire que les choses qui étaient bonnes pour moi. Et du coup, d’être beaucoup plus heureux."

Julien Vidal produit deux tonnes de CO2 par an contre environ cinq tonnes en moyenne pour la plupart des Français. Si tout le monde vivait comme lui, il n’y aurait besoin que de 0,8 planète.