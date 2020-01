"2020 doit être l'année où nous agissons pour éviter des dommages irréparables à notre planète", réclame WWF

L'ONG appelle les gouvernements à réagir à la veille de l'ouverture du forum économique de Davos en Suisse.

A la veille de la 50e édition du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui doit se tenir du 21 au 24 janvier, WWF appelle les entrepreneurs et responsables politiques qui seront présents à "prendre des mesures urgentes et sans précédent en 2020 pour faire face aux urgences interconnectées auxquelles sont confrontés notre climat et notre nature". Dans un communiqué publié lundi 20 janvier, l'ONG se dit inquiète : "2019 a connu une hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une accélération de la déforestation et une pollution plastique qui a atteint toute notre planète". Elle réclame ainsi un changement pour cette nouvelle année : "2020 doit être l'année où nous agissons pour éviter des dommages irréparables à notre planète".

Jamais la menace de dommages irréparables n'a été aussi procheMarco Lambertini, directeur général WWF international

L'organisation mondiale de protection de la planète liste des faits qu'elle juge "alarmants" : "Nous avons déjà perdu plus de la moitié de nos forêts et de nos récifs coralliens ; deux tiers des plus grandes rivières mondiales sont endommagées ; un million d'espèces sont désormais menacées d'extinction."

WWF rappelle qu'un accord sur un nouveau cadre de biodiversité, un nouveau traité pour les océans et un engagement renouvelé en faveur de l'environnement, dans le cadre des Objectifs de développement durable, seront négociés cette année. Pour le directeur général de WWF International, Marco Lambertini, "2020 offre une occasion exceptionnelle de mettre la nature sur la voie du rétablissement".

L'ONG WWF indique par ailleurs qu'elle sera présente au Forum de Davos, "pour appeler les gouvernements, les entreprises, la société civile et autres parties prenantes à se réunir afin de conclure un nouvel accord pour la nature et les personnes en 2020".