Démographie : la Terre abritera huit milliards d'habitants en novembre 2022

La Terre n'a jamais été aussi peuplée. Selon l'ONU, elle abritera huit milliards d'habitants au 15 novembre 2022. En 2050, 9,7 milliards d'humains la peupleront, et plus de 10 milliards en 2080. Cette population est favorisée par les progrès en médecine et la baisse de mortalité, ainsi que le développement de pays émergents, en Afrique et en Asie. La population de République démocratique du Congo, d'Égypte et d'Inde est ainsi plus importante qu'avant.

Certains pays d'Europe de l'Est perdront 20 % de leur population

Cette population est-elle supportable pour la Terre ? "Plus que le nombre, c'est plutôt la consommation de chacun des humains qui va être l'enjeu", indique Laurent Toulemon, chercheur, démographe à l'institut national des études démographiques. D'autres pays devraient se dépeupler, comme ceux d'Europe de l'Est, qui pourraient perdre jusqu'à 20 % de leur population d'ici à 2050.

