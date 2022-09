Ouragan Ian : des dégâts considérables à Cuba, la Floride se prépare

De l'eau jusqu'aux genoux. Les habitants de Batabano, à Cuba, s'aventuraient, mardi 27 septembre, dehors après le passage de l'ouragan Ian. L'île a été frappée par des pluies torrentielles et des rafales jusqu'à 208 km/h. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont considérables, notamment dans des plantations de tabac, à Pinar del Río.

L'ouragan se dirige vers la Floride

"C'est une situation extrêmement difficile pour tous les agriculteurs. Avec la crise à laquelle on est confronté, on ne sait pas comment y faire face", déplore Maritza Carpio, propriétaire d'une ferme de tabac. L'ouragan se dirige à présent vers le golfe du Mexique et la Floride (États-Unis), où les garde-côtes sont en alerte. Ian pourrait passer en catégorie 4 en touchant la terre, selon le gouverneur, qui appelle la population à la plus grande prudence. "Vous devez évacuer maintenant", a déclaré Ron DeSantis, en s'adressant aux habitants situés dans des zones d'évacuation.