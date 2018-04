Cuba : la fin de l'ère Castro

En 60 ans, les Cubains n'ont connu que deux dirigeants : les frères Castro. Pour les onze millions de Cubains, le changement le plus visible est l'ouverture progressive de l'économie avec un premier moteur : le tourisme. Quasiment fermée dans les années 60, l'île accueille environ quatre millions de touristes chaque année. Mais les infrastructures ont du mal à suivre ; hôtels, routes, aéroports, tout doit être rénové.

Touristes et médecins

L'autre richesse du pays, ce sont les médecins. L'île en compte un pour 150 habitants, soit deux fois plus qu'en France mais surtout, 40 000 d'entre eux exercent à l'étranger. C'est la deuxième source de devises pour l'économie cubaine. Depuis l'arrivée de Raul en 2006 et la levée partielle de l'embargo par Barack Obama en 2009, le PIB a été multiplié par deux en dix ans. Mais l'économie est fragile et Cuba reste parmi les États les plus pauvres de la région.

Le JT

Les autres sujets du JT