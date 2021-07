Cuba : des milliers de manifestants protestent contre le gouvernement

Une foule remontée. Excédés par la crise économique, des milliers de Cubains ont manifesté dimanche 11 juillet à travers le pays. Les manifestations anti-gouvernement ont commencé de façon spontanée dans la matinée, un événement rarissime dans ce pays gouverné par le Parti communiste (PCC, unique), où les seuls rassemblements autorisés sont généralement ceux du parti.

Le président Miguel Diaz-Canel a, de son côté, appelé ses partisans à répliquer dans la rue. "L'ordre de combattre a été donné, dans la rue les révolutionnaires !", a lancé, dans une allocution télévisée, le président, qui a accusé "la mafia cubano-américaine" d'être derrière ce soulèvement. "Nous appelons tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à sortir dans les rues où vont se produire ces provocations, dès maintenant et les prochains jours. Et à les affronter de manière décidée, ferme et courageuse."

"A bas la dictature !"

"A bas la dictature!", "Qu'ils s'en aillent!", criaient notamment plusieurs milliers de manifestants à San Antonio de los Baños, une petite ville à une trentaine de kilomètres de La Havane. Dans la capitale, des échauffourées ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont utilisé des gaz lacrymogènes.

Au moins dix personnes ont été arrêtées et plusieurs policiers ont utilisé des tuyaux en plastique pour frapper des manifestants, tandis que la ville a été placée sous un important déploiement militaire et policier, selon des journalistes de l'AFP. L’Internet mobile a par ailleurs été coupé dans une grande partie du pays dimanche après-midi.

Les Etats-Unis attentifs

Le gouvernement cubain s'est dit prêt dimanche à défendre la révolution "coûte que coûte", face à des manifestations historiques contre la "dictature", scrutées par Washington qui a mis en garde La Havane contre tout usage de la violence. "Les Etats-unis soutiennent la liberté d'expression et d'assemblée à Cuba, et condamneraient fermement tout acte de violence ou qui viserait à prendre pour cible les manifestants pacifiques qui exercent leurs droits universels", a affirmé dimanche le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, sur Twitter.