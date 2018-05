Cuba : crash aérien dramatique

Terrible drame à Cuba ce vendredi 18 mai. Un avion de ligne s’est écrasé peu après son décollage de La Havane. 104 personnes étaient à bord et seuls trois survivants ont été dénombrés selon le premier bilan. Depuis la capitale cubaine, une colonne de fumée était visible. Le Boeing 737 s’est écrasé au moment de prendre son premier virage. L’appareil a terminé sa course dans un champ à 200m d’une zone habitée. Les gens qui ont assisté à la scène ont déclaré être très choqués.



Le président sur place

Le président cubain s’est rendu sur place et a annoncé la création d’une commission d’enquête pour connaître les causes de ce drame. "Nous regrettons les pertes et manifestons notre soutien aux familles, mais nous ferons toutes les recherches et tiendrons la population informée", a dit Miguel Diaz-Canel, président cubain. L’appareil devait relier La Havane à Holguin dans l’est du pays.

