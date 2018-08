Crash au Mexique : un bilan miraculeux

Les pompiers s'activent autour de la carlingue encore fumante : ils terminent d'éteindre l'incendie qui a embrasé l'appareil à Durango, dans le nord du Mexique. Il s'est écrasé juste après son décollage. Le bilan tient du miracle : aucun mort à déplorer parmi les 99 passagers et les quatre membres d'équipage. L'accident a fait deux blessés graves, le pilote et une petite file qui souffre de brûlures.

L'avion a été pris dans une rafale de vent

Des photos montrent des passagers qui évacuent avant que l'appareil ne s'embrase totalement. "Un trou s'est ouvert juste en dessous de nous, témoigne une passagère, et c'est par là que les gens sont sortis. J'ai défait ma ceinture de sécurité, et on a sauté à travers le trou". Il est 15h30, heure locale, quand un avion de la compagnie Aeroméxico similaire à celui-ci décolle à destination de Mexico. Au-dessus de la piste, à ce moment précis, un orage gronde. Selon le gouverneur de l'État de Durango (Mexique), Jose Rosas Aispuro, "l'avion a été pris dans une rafale de vent qui l'a brusquement fait chuter, et il a touché terre avec l'aile gauche, ce qui a entraîné la destruction des deux moteurs en même temps." L'appareil est sorti de la piste et s'est immobilisé 300 mètres plus loin. Selon la compagnie, l'avion, mis en service en 2008, était parfaitement entretenu.

