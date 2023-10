Corée du Sud : plusieurs milliers de personnes rendent hommage aux 159 victimes de la bousculade mortelle survenue à Séoul en 2022

Un an plus tard, leurs proches réclament toujours des informations précises sur les circonstances du drame.

Des milliers de personnes se sont réunies à Séoul (Corée du Sud), dimanche 29 octobre, pour marquer le premier anniversaire de la bousculade meurtrière qui avait fait 159 morts lors des festivités d'Halloween. Dans la soirée du samedi 29 octobre 2022, des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart âgées de 20 à 30 ans, étaient sorties pour profiter des célébrations à Itaewon, un quartier cosmopolite de la capitale. Un mouvement de foule, dans une ruelle étroite sans contrôle de flux de personnes, avait mené à la mort de 159 d'entre elles.

Un an plus tard, leurs proches réclament toujours des informations précises sur les circonstances du drame. Ils appellent également à des condamnations en justice et une révision des procédures pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Une enquête policière a révélé des défaillances massives dans le plan de gestion des foules, ainsi qu'une réaction bâclée et tardive des secours. Mais elle s'est abstenue d'incriminer les hauts fonctionnaires, et aucun d'entre eux n'a été licencié ou n'a démissionné à la suite du drame.

Environ 10 000 personnes étaient attendues à la commémoration, dimanche 29 octobre, selon le groupe des familles des victimes. Parmi les invités figuraient des proches des personnes tuées, des survivants, des militants, ainsi que des députés et des représentants du gouvernement. Bien qu'invité, le président Yoon Suk-yeol n'a pas assisté à l'événement, que son bureau a qualifié de "rassemblement politique" de l'opposition, selon les médias locaux. Il s'est en revanche rendu à un service religieux dans une église de Séoul.