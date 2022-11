Corée du Sud : après le mouvement de foule meurtrier de Séoul lors des festivités d'Halloween, la police accusée d'inaction

France 3

La bousculade mortelle du soir d'Halloween, qui a fait 156 morts et 133 blessés, samedi 29 octobre, n'a pas fini de bouleverser la Corée du Sud. Les autorités se sont excusées pour un drame où la police porte et reconnaît une lourde responsabilité. Quatre heures avant l'arrivée des secours, à Itaewon, alors que les mouvements de foule débutaient, la police avait reçu une dizaine d'appels pour alerter sur la situation chaotique.

Des effectifs de police insuffisants

Pourtant, aucune intervention n'avait été déclenchée. "On dirait que vous pouvez être écrasé à mort avec des gens qui continuent de venir ici, alors qu'il n'y a pas de place pour que les gens descendent", peut-on entendre dans un appel passé à la police. Après plus d'une centaine d'appels, les secours sont intervenus. La police a également reconnu n'avoir déployé que 137 agents à Itaewon, un effectif insuffisant alors que plus de 100 000 personnes étaient présentes pour fêter Halloween.

Lors d'une conférence de presse, le maire de Séoul, Oh Se-hoon, n'a pas pu retenir ses larmes. "En tant que maire de Séoul, responsable de la vie et de la sécurité des citoyens, je me sens infiniment responsable de cet accident et je présente mes plus profondes excuses", a déclaré l'élu.