Vladimir Poutine prône le renforcement de la coopération avec la Corée du Nord "sur tous les axes"

Le président russe, Vladimir Poutine, a félicité le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour les 75 ans de la proclamation du régime de Pyongyang, en prônant le renforcement de la coopération entre les deux pays, a annoncé le Kremlin samedi 9 septembre. "Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs, nous allons continuer de renforcer (...) les liens bilatéraux sur tous les axes", a déclaré le président russe dans un message de félicitations au leader nord-coréen.

"Cela correspond entièrement aux intérêts de nos peuples" et aide à assurer "la sécurité et la stabilité sur la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est", a-t-il affirmé. "Il y a trois quarts de siècle, l'Union soviétique a été la première à reconnaître le nouvel Etat souverain qui est apparu sur la terre coréenne", a rappelé Vladimir Poutine.

La Corée du Nord a organisé vendredi un défilé paramilitaire pour les 75 ans de la proclamation du régime, auquel ont assisté des délégations russe et chinoise, sous les yeux du dirigeant Kim Jong-un, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA. L'événement était un défilé de "forces paramilitaires", selon l'agence, et non pas de soldats de l'armée régulière comme habituellement.