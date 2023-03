La Corée du Nord tire deux missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon

Les missiles ont parcouru chacun environ 370 kilomètres, selon l'état-major sud-coréen.

La suite d'une longue série de tests d'armements ces dernières semaines. La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon, lundi 27 mars, selon l'armée sud-coréenne. "Nos forces armées ont détecté deux missiles balistiques à courte portée tirés depuis la région de Junghwa dans la province de Hwanghae du Nord, à 07h47 en direction de la mer de l'Est", a précisé l'état-major interarmées sud-coréen, en employant le nom coréen de la mer du Japon.

Les missiles ont parcouru chacun environ 370 km, selon la même source. L'armée sud-coréenne a dénoncé un "acte de provocation grave portant atteinte à la paix et à la stabilité de la communauté internationale ainsi que de la péninsule coréenne". L'état-major sud-coréen a également annoncé un renforcement de sa surveillance contre de nouveaux lancements, et le maintien de ses capacités à "répondre de manière écrasante à toute provocation".

Un record d'essais balistiques

Le ministère japonais de la Défense a à son tour confirmé le lancement. Ces tirs interviennent à l'heure où Séoul et Washington effectuent un exercice conjoint de débarquement amphibie, quelques jours seulement après avoir conclu jeudi leurs plus grands exercices militaires conjoints en cinq ans.

Après une année record d'essais d'armes et des menaces nucléaires croissantes de la part de Pyongyang en 2022, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont renforcé leur coopération en matière de sécurité. Les provocations militaires nord-coréennes ont aussi poussé Séoul et Tokyo à dépasser leurs différends historiques et à tenter de renforcer leur coopération de défense.