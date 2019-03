La Corée du Nord se retire du bureau de liaison intercoréen

Mis en place en septembre 2018, ce bureau devait faciliter les relations entre les deux pays.

Liaison coupée. La Corée du Nord a retiré son personnel du bureau de liaison intercoréen, a annoncé vendredi 22 mars la Corée du Sud. Ce départ intervient quelques semaines après l'échec du deuxième sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump. Ce bureau situé dans la ville nord-coréenne de Kaesong avait ouvert en septembre dans le cadre d'un spectaculaire rapprochement sur la péninsule.

Le vice-ministre sud-coréen de l'Unification Chun Hae-sung a déclaré aux journalistes que la Corée du Nord avait "notifié le Sud qu'elle se retirait du bureau de liaison". La décision a été prise "en accord avec un ordre venu de la hiérarchie, a-t-il dit. Ils ont dit qu'il leur était égal que nous restions ou pas dans le bureau de liaison". "Nous regrettons la décision du Nord, a déclaré Chun. Bien que la Corée du Nord se soit retirée, nous continuerons de travailler comme avant au bureau de liaison."

Un "canal de consultation et de communication"

Après des années de montée des tensions sur la péninsule divisée, 2018 a été marquée par un remarquable rapprochement entre le Nord et le Sud, qui s'est concrétisé par plusieurs sommets entre M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce dernier avait été élu en 2017 en promettant de reprendre le dialogue avec le Nord et il a milité pour que la détente se traduise par de nombreuses initiatives bilatérales, parmi lesquels ce bureau de liaison, inauguré le 14 septembre 2018.

Le bâtiment de quatre étages comprend des bureaux séparés pour le Nord et le Sud ainsi qu'une salle de conférence commune. Séoul avait indiqué à son ouverture que ce "canal de consultation et de communications" serait ouvert 24 heures sur 24, toute l'année. Il était destiné à faciliter les échanges transfrontaliers, améliorer les relations entre le Nord et les Etats-Unis, et apaiser les tensions militaires.

Mais l'incapacité le mois dernier de Trump et Kim à se mettre d'accord sur une solution à l'épineux dossier du nucléaire nord-coréen et sur l'allègement des sanctions semble avoir remis en question la détente, bien que les deux camps fassent part de leur intention de poursuivre les discussions.