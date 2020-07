La Corée du Nord écarte l'idée d'une reprise des négociations avec les Etats-Unis sur l'armement nucléaire

La Corée du Sud plaide pour l'organisation d'un nouveau sommet entre Kim Jong-Un et Donald Trump, alors que les pourparlers sont à l'arrêt depuis plus d'un an.

Le président des Etats-Unis Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-Un se serrent la main lors d'un sommet diplomatique à Hanoï (Vietnam), le 27 février 2019. (SAUL LOEB / AFP)