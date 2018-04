A Pyongyang, pas un mot à la télé sur le sommet entre les deux Corées : "Vous pourrez en parler quand ce sera terminé"

La Corée du Nord et la Corée du Sud tiendront vendredi leur premier sommet depuis plus de dix ans. A Pyongyang, où franceinfo s'est rendu, aucune information n'est donnée aux Nord-Coréens sur cet évènement.

Il y a qu'une seule source d’informations, ici, à Pyongyang : le journal de 20 heures à la télévision d’État nord-coréenne, qui dure une dizaine de minutes. Mercredi 25, au soir, trois présentateurs se sont succédé à l’écran pour parler des militaires, qui célèbrent un jour férié, du nouveau système d’irrigation d’une commune rurale, de l’ouverture d’un nouveau magasin de viande. Mais rien sur le sommet inter-coréen, le premier depuis dix ans, qui se tiendra vendredi 27 avril à Panmunjom, "village de la trêve" situé sur la frontière commune.

Difficile d'aborder le sommet avec les Nord-Coréens

Dans ce journal télévisé, on apprend aussi que Kim Jong-un a fait une déclaration, sans savoir laquelle. C’est l’agence officielle du régime qui la publiera plus tard. Difficile donc de parler du sommet avec les Nord-Coréens rencontrés ici : "Vous pourrez en parler quand le sommet sera terminé et que les annonces seront faites, nous dit-on. Mais pas certain qu’ils veuillent vous parler politique…"

Il y a de toute façon peu de chances que les habitants de Pyongyang soient déçus par l’issue du sommet : partout dans les rues, les écoles, les usines que nous avons visitées, les slogans à la gloire du pays et de son leader sont affichés en grand. Pas une interview sans citer Kim Jong-un : les Nord-Coréens que nous avons rencontrés ont tous exprimé leur gratitude et leur confiance absolue en leur dirigeant.