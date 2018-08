Japon : la canicule responsable de nombreuses victimes

En Asie et plus particulièrement au Japon, la canicule s'est installée, faisant de nombreuses victimes sur son passage. Arnaud Miguet constate que "la vague de chaleur ne veut pas quitter le Japon". Vendredi 3 août, son téléphone affiche 30°C, à 20h passé avec un taux d'humidité de 70 %. Plus généralement, "c'est toute l'Asie qui suffoque, la Chine la Corée du Nord, la Corée du Sud". Un record de température a été enregistré à Séoul (Corée du Sud) jeudi 2 août : "On avait jamais vu ça depuis 111 ans, 39.6 degrés", explique notre journaliste. En Corée du Sud, on déplore "29 victimes depuis le début de l'épisode caniculaire", rappelle-t-il.

96 morts à Tokyo

Mais le bilan est particulièrement lourd pour le Japon. "96 morts pour la seule ville de Tokyo, informe Arnaud Miguet, et pour tout le Japon, 125 victimes liées à cette vague de chaleur". En tout, "57 000 hospitalisations, l'équivalent de villes françaises comme Maisons-Alfort (Val-de-Marne) Albi (Tarn) ou Grasse (Alpes-Maritimes)".

Le JT

Les autres sujets du JT