Corée du Nord : Kim Jong-un dévoile un nouveau sous-marin qui renforce sa puissance nucléaire

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un envoie un message de plus sur ses ambitions nucléaires, vendredi 8 septembre, avec l’inauguration d’un nouveau sous-marin.

C’est une cérémonie comme les aime le dictateur nord-coréen, avec des militaires aux uniformes immaculés applaudissant l’arrivée de Kim Jong-un. Les images ont été diffusées par la télévision officielle, qui montre la mise à l’eau de ce qui est présenté comme un sous-marin doté de missiles nucléaires. Il porte la bannière de la Corée du Nord et les espoirs de grandeur sur la scène internationale. Le leader coréen brandi encore et toujours la menace.



Des simulations d’attaques nucléaires lancées par Kim Jong-un

"Nous sommes déterminés à améliorer en permanence la modernité des forces sous-marines et à faire progresser l’armement nucléaire de la marine dans le futur", a déclaré Kim Jong-un. La Corée du Nord possède l’une des plus grandes flottes au monde de sous-marins avec quelque 70 engins, mais beaucoup ne seraient plus opérationnels. Kim Jong-un a mené récemment des simulations d’attaques nucléaires. En réponse, la Corée du Sud et Washington renforcent leur coopération militaire.