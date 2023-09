Haut-Karabakh : le cessez-le-feu est maintenu et les pourparlers se poursuivent entre les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan

La présidence azerbaïdjanaise, qui a qualifié de "constructives" les deux heures de discussions, a annoncé qu'une nouvelle réunion aurait lieu "le plus rapidement possible", alors que des violations du cessez-le-feu ont été constatées.

Statu quo dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens se sont dits prêts jeudi 21 septembre à poursuivre les pourparlers sur une réintégration de ce territoire sécessionniste à l'Azerbaïdjan. Les discussions entre les deux camps ont débuté jeudi à Yevlakh, au lendemain du cessez-le-feu.

La présidence azerbaïdjanaise, qui a qualifié de "constructives" les deux heures de discussions, a annoncé qu'une nouvelle réunion aurait lieu "le plus rapidement possible". "Les parties ont insisté sur la nécessité de discuter de tous les problèmes existants dans un environnement paisible et ont fait part de leur disposition à poursuivre les réunions", ont commenté les séparatistes dans un communiqué.

Passe d’armes à l'ONU

Cette offensive de l'Azerbaïdjan a fait l'objet d'une passe d'armes entre Erevan et Bakou devant le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni d'urgence jeudi à la demande de la France. Prenant la parole le premier, le ministre arménien des Affaires étrangères a notamment affirmé qu'il n'y avait pas "deux parties dans ce conflit, mais un agresseur et une victime", et accusé Bakou d'avoir lancé une offensive "injustifiée et planifiée", visant à "finaliser le nettoyage ethnique" au Haut-Karabakh. Le ministre a également accusé Bakou d'avoir mené des "bombardements intenses, sans discernement et d'utiliser de l'artillerie lourde, y compris le recours prohibé de bombes à sous-munitions".

Son homologue azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov, a lui dénoncé une "campagne de désinformation" d'Erevan, qu'il a accusé d'"alimenter et de soutenir les séparatistes". En dépit d'un accord sur la cessation des hostilités, "cinq violations du cessez-le-feu" ont été enregistrées "dans les districts de Chucha (deux) et de Mardakert (trois)", selon le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon le dernier bilan des séparatistes arméniens, l'opération militaire azerbaïdjanaise qui s'est achevée en 24 heures mercredi à la mi-journée a fait au moins 200 morts et 400 blessés.