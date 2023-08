Conflit au Haut-Karabakh : l'Arménie réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

Le représentant permanent de l'Arménie auprès de l'ONU alerte samedi sur la hausse de la mortalité dans ce territoire, à cause du blocus imposé par l'Azerbaïdjan.

L'Arménie a réclamé samedi 12 août une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU face à la "détérioration de la situation humanitaire" au Haut-Karabakh, enclave confrontée depuis des mois à un blocus par l'Azerbaïdjan, qui a coupé le couloir de Latchine, seul lien terrestre entre l'Arménie et le Karabakh. "Le gouvernement arménien demande l'intervention du Conseil de sécurité des Nations unies en tant qu'organe principal de sauvegarde de la sécurité mondiale", a écrit le représentant permanent de l'Arménie auprès de l'organisation internationale, Mher Margaryan, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité.

Dans ce courrier, il alerte sur une "grave pénurie" de nourriture, de médicaments et de carburant dans cette région peuplée majoritairement d'Arméniens, ainsi que sur des coupures dans l'approvisionnement en électricité et en gaz. "Cette situation a entraîné une augmentation de la mortalité due à plusieurs maladies", notamment pour les habitants souffrant de diabète et de maladies cardiovasculaires, a poursuivi Mher Margaryan. "La population du Haut-Karabakh est aujourd'hui au bord d'une véritable catastrophe humanitaire", s'est-il alarmé. Il a accusé l'Azerbaïdjan de "créer délibérément des conditions de vie insupportables pour la population" de l'enclave, un "acte d'atrocité de masse" destiné à forcer les habitants à quitter leurs foyers, dans ce territoire disputé entre Bakou et Erevan depuis la fin des années 1980.