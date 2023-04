Visite d'Emmanuel Macron en Chine : les entreprises françaises encore très prudentes après la fin de la politique "zéro Covid"

Emmanuel Macron sera en visite officielle en Chine, mercredi, et rencontrera des entrepreneurs français qui restent méfiants vis-à-vis du géant de l'économie, plus de trois mois après la levée des restrictions sanitaires.

Emmanuel Macron entame mercredi 5 avril un voyage d’État en Chine. Il s'agit de la première visite depuis 2019 où la guerre en Ukraine sera l'un des enjeux, mais pas seulement. Après les trois années de Covid-19, Paris et Pékin souhaitent relancer leurs relations, et notamment le partenariat économique.

Le moment est très attendu par les quelque 2 000 entreprises françaises présentes en Chine. Ce sont des chefs d’entreprise encore traumatisés par trois années de politique "zéro Covid" que le président de la République va rencontrer. L’activité a aujourd’hui repris en Chine, mais les entreprises françaises sont encore très prudentes et méfiantes. Les trois années de restrictions sanitaires ont laissé des traces.

"On a vu l'idéologie prendre le pas sur le pragmatisme économique"

La deuxième économie mondiale est désormais considérée comme un pays imprévisible, selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine (CCIFC). "Ce qui ressort de notre enquête, c'est un optimisme, mais un optimisme mesuré et quelque peu méfiant, détaille Christophe Lauras, président de la CCIFC. C'est-à-dire que même si l'optimisme est là, nos entrepreneurs et nos entreprises ont été malmenés ces trois dernières années. On a vu clairement l'idéologie prendre le pas sur le pragmatisme économique. On a vu des décisions extrêmement brutales sur la liberté, sur l'environnement économique et des secteurs entiers qui ont été fermés du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est une embellie. C'est la fin des restrictions. Il y a des messages extrêmement positifs de la part du gouvernement, mais nos entrepreneurs, quelque part, ont été un peu traumatisés et sont certes optimistes, mais ils attendent de voir si vraiment ce pragmatisme économique est de retour tel qu'on nous l'annonce."

Mais après trois années difficiles, il y a des opportunités à saisir, selon Emmanuel Gros qui est à la tête d’une banque d’affaires française à Shanghai : "Les dirigeants chinois sont beaucoup plus ouverts à des investissements étrangers qu'ils ne l'étaient avant le Covid parce qu'il y a aussi une incertitude sur le marché chinois. Donc il y a une dynamique et des groupes étrangers qui sont en Chine depuis longtemps savent en profiter." Très peu d’entrepreneurs français ont choisi de quitter la Chine qui, malgré les trois années de politique zéro Covid, reste un pays incontournable pour les investisseurs étrangers.