VIDEO. Le Wulingyuan, Zhangye Danxia, Jiuzhaigou… 3 paysages exceptionnels en Chine

Wulingyuan

Ce site d'intérêt historique est une zone de 26 000 hectares au cœur de la Chine dominée par ses 3000 piliers de grès, dont beaucoup dépassent les 200 mètres de hauteur. Il est considéré comme l'un des biotopes les plus riches sur Terre. Grottes, forêts, lacs, rivières, ponts naturels… cette richesse permet au lieu d'accueillir 116 espèces animales comme des macaques, des faisans dorés…

Zhangye Danxia

Le parc géologique national de Zhangye Danxia, également connu sous le nom de géoparc de Zhangye Danxia, est un parc géologique situé près de la ville de Zhangye, dans la province de Gansu, en Chine. Ce parc est le résultat de 24 millions d'années d'un phénomène géologique unique au monde : il est composé de montagnes arc-en-ciel.

Dans un premier temps, des couches de minéraux se sont superposées au sol comme de l'oxyde de fer et du sulfure de fer, entre autres. Puis, la rencontre des plaques tectoniques indienne et eurasienne a transformé la région en montagnes. Enfin, l'érosion et le climat venteux ont fini de sculpter ces montagnes aux formes et aux couleurs si particulières.

Jiuzhaigou

Les Chinois la surnomment "le paradis sur Terre". La réserve naturelle de la vallée de Jiuzhaigou est juchée à 4800 mètres d'altitude sur le plateau tibétain. 72 000 hectares de chutes d'eau, de forêts de pins, de monts karstiques et de lacs éclatants et translucides rendent ce lieu unique. L'eau de la vallée tire ses couleurs du calcaire.

Le site est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1992.