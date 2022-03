Un séisme de magnitude 6,6 enregistré au large de Taïwan

Un séisme de magnitude 6,6 s'est produit tôt mercredi 23 mars au large des côtes de Taïwan, a annoncé le service sismologique américain (USGS). Selon le service, le séisme, initialement estimé à 6,9, a frappé à une profondeur de 10 kilomètres, à 70 kilomètres au sud de Hualien City. Aucune victime ou dégât important n'a pour le moment été signalé. Les services météorologiques de Taïwan ont fait état de plusieurs secousses entre 1 heure (18 heures mardi à Paris) et 2 heures du matin. L'île de Taïwan, qui est située à la jonction de deux plaques tectoniques, est régulièrement secouée par des séismes.

Des séismes de magnitude 6 ou plus peuvent s'avérer meurtriers, mais leurs effets dépendent de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent. L'USGS a classé dans la catégorie "verte" le danger représenté par le séisme de mercredi, prédisant peu de victimes et de dégâts.

En janvier, un séisme de magnitude 6,2 avait frappé la côte est de l'île, sans que des dégâts ou victimes aient été signalés. En octobre 2021, un séisme de magnitude 6,5 a frappé le nord-est de l'île, sans faire de dégâts.