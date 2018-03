Station spatiale : Tiangong-1, un retour qui inquiète

Inexorablement, la descente de la station spatiale chinoise Tiangong-1 se poursuit. Car depuis deux ans, la Chine a totalement perdu le contrôle de ce qu'elle nomme le "Palais céleste". Un cylindre de dix mètres de long, l'équivalent d'un minibus, et de huit tonnes, qui chaque jour, se rapproche un peu plus de la Terre. Selon les dernières prévisions, l'engin pourrait entrer dans l'atmosphère d'ici dix jours et tomber quelque part entre les 43es parallèles nord et sud.

Le risque d'être touché par un débris est de 1 sur 10 000

Parmi les zones les plus à risque figurent l'extrême sud de la France et la Corse. En entrant dans l'atmosphère, Tiangong 1 va se disloquer et brûler, puis s'éparpiller en plusieurs morceaux, certains plus menaçants que d'autres. Car de gros éléments comme les réservoirs peuvent arriver plus ou moins entiers au sol. Aujourd'hui, la station spatiale est à 233 kilomètres au-dessus de la Terre. Le risque qu'un débris tombe sur un habitant n'est que de 1 sur 10 000.

