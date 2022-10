Selon l'enquête d'une ONG, la Chine surveille sa diaspora en Europe et au Canada grâce à des bureaux de police délocalisés

L'enquête a été publiée le mois dernier, mais elle éclate au grand jour en cette fin octobre alors que Xi Jinping entame un mandat éternel et sans concession à la direction de la Chine. Selon l’ONG Safeguard Defenders, le pouvoir chinois a établi plus d'une cinquantaine de bureaux de police non officiels à l'étranger. Ces agences sont, en majorité, installées dans l'Union européenne : à Paris (trois agences), aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, mais aussi au Canada, notamment dans la ville de Toronto. Des sortes de bureaux non officiels de la police chinoise.

Safeguard Defenders explique que ces sites sont en partie utilisés pour aider les ressortissants chinois dans les démarches administratives comme l'obtention du permis de conduire. En ce qui concerne la France, le gouvernement chinois avait officiellement demandé en 2017 aux autorités françaises le droit de déployer des adjoints de police chinois à Paris pour protéger les touristes chinois après une série d'agressions. Mais, d'après l'ONG de défense des droits humains, la police chinoise s'est également servie de ces bureaux pour mener des opérations de surveillance, à l'étranger, de la diaspora chinoise.

