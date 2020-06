Réseaux sociaux : tous toqués de Tiktok

Seule dans sa chambre, Kelly, 12 ans, répète inlassablement les mêmes mouvements. Une chorégraphie de 15 secondes à peine qu’elle partagera sur l'application TikTok. Pour l’adolescente, c’est une vraie passion. Fondée il y a deux ans en Chine, TikTok est l’application la plus téléchargée en 2019. Elle compte déjà plus de 800 millions d’utilisateurs. Des vidéos très courtes, de moins d’une minute, avec des contenus très variés : danse, chant, humour et même plus récemment, en réaction à l’actualité, des messages politiques contre le racisme.

1,6 milliard de téléchargements dans le monde

Une application très tendance qui attire de plus en plus les jeunes. Parmi eux, Sacha, 16 ans et 300 000 abonnés, est ce qu’on appelle un influenceur. Pour lui, TikTok est plus qu’un loisir. Ce jour-là, il participe à un tournage dans un château loué pour l’occasion. Sa vidéo sera vue par des centaines de milliers de personnes. TikTok, un phénomène de société à l’origine de la fortune de Zhang Yiming, un homme d’affaires chinois désormais multimilliardaire. C’est grâce à la popularité de ses utilisateurs que la plateforme se rémunère. Depuis son lancement, l’application a déjà été téléchargée près de 1,6 milliard de fois dans le monde.

