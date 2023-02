Reportage Ménage dans le milieu de la nuit à Pékin : "Il n’y aura plus de pole dance avec les filles" dans les bars du quartier de Sanlitun

Ménage dans le milieu de la nuit à Pékin : "Il n’y aura plus de pole dance avec les filles" dans les bars du quartier de Sanlitun

Dans le cadre d’un vaste processus de gentrification engagé depuis plusieurs années dans la capitale chinoise, la décision a été prise de fermer un endroit légendaire de Pékin : les bars de nuit du quartier branché de Sanlitun. Une décision qui fait polémique.

Les rabatteurs à la recherche de clients pour les prostituées du légendaire quartier de Sanlitun à Pékin effectuent sans doute leurs dernières soirées de travail. À l’intérieur des bars, les danseuses en vitrine, à moitié vêtues, ont déjà disparu depuis plusieurs semaines. Les autorités municipales ont profité des restrictions sanitaires liées au Covid pour accélérer la fermeture des établissements.

Officiellement, la décision a été prise pour des raisons de sécurité des bâtiments, mais c’est aussi l’image du quartier qui est en jeu, nous explique ce proche de l’un des propriétaires. "Les autorités municipales veulent restaurer et moderniser l’endroit, pas le fermer. Sauf que certainement, à l’avenir, il n’y aura plus de pole dance avec les filles. Les bars seront transformés en salons de café ou librairie."

Garder certains bars, "en souvenir"

Cette modernisation correspond certes à la fin de la prostitution dans le quartier mais aussi, une nouvelle fois, à la destruction d'une partie du patrimoine de Pékin. Cette rénovation imposée est ainsi mal vécue par certains Pékinois. Ils regrettent déjà ces bars, avec leur façade en bois, qui, construits dans les années 1990, étaient pour eux des lieux de rencontre et contiennent des souvenirs de jeunesse.

Aussi, depuis une semaine, des dizaines de Pékinois viennent boire un dernier verre et prendre des photos comme cette retraitée. "Cette rue est le souvenir d’une période ancienne de cette ville. Je trouve que c’est dommage de fermer ces bars. Il faut en garder certains, comme souvenir". Certains touristes chinois font aussi le déplacement, comme ce couple de Mongolie intérieure venu spécialement pour prendre les bars en photos. "On a entendu dire que ces bars allaient fermer alors on est venu les voir. Ils sont là depuis tellement d’années !"

"Tout le monde connaît la rue des bars. Dire au revoir, c’est toujours triste." un couple de Mongols à franceinfo

L’évolution du quartier vient confirmer, une fois de plus, le processus de gentrification en cours à Pékin, qui se veut désormais une capitale moderne. Comme les bars de Sanlitun, d’autres quartiers ont aussi été remplacés ces dernières années par de luxueux centres commerciaux, quitte pour Pékin à perdre un peu son âme.