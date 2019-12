Pékin et Washington annoncent un accord préliminaire après près de deux ans d'une guerre commerciale féroce

Une trêve après près des mois de guerre commerciale féroce à coups de droits de douane punitifs fragilisant l'économie mondiale. Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé vendredi 13 décembre un accord préliminaire. "C'est un accord fantastique pour tout le monde. Merci !", s'est réjoui dans un tweet Donald Trump, qui avait promis à ses électeurs en 2016 qu'il s'attaquerait au problème des pratiques commerciales "déloyales" de Pékin.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!