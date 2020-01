Nouvel An : l'arrivée de 2020 célébrée dans le monde entier

Après plusieurs longues heures d'attente pour les spectateurs, il est enfin minuit à Paris (France) : "2020" apparaît en lettres d'or sur l'Arc de triomphe. Malgré les grèves, près de 400 000 curieux sont venus des quatre coins de la planète, sur la plus belle avenue du monde. Ensuite, c'est au tour de New-York (États-Unis) de fêter l'arrivée de l'année 2020. Sous une pluie de cotillons, la voix de Franck Sinatra résonne dans tout Time Square.

Shanghaï mise sur la technologie

Pour concurrencer le glamour de son rival américain, Shanghaï (Chine) a choisi de miser sur la technologie. Dans le ciel chinois, un show de plus de 2 000 drones en trois dimensions donne le vertige. Toujours plus loin dans la démesure, le spectacle à Ras al Khaïmah (Émirats arabes unis) : dans un bruit d'immense bourdonnement d'abeilles, avec des centaines de drones. Le pays a battu le record du monde du plus grand nombre d'engins pyrotechniques volants utilisés simultanément.

