Matraques, menottes, pulvérisateurs de gaz poivre... En Chine, l'étrange arsenal des "centres éducatifs" pour musulmans

Selon l'AFP, l'administration chargée de l'un de ces centres a passé commande d'armes et de menottes au début de l'année.

A en croire les images de la télévision chinoise, un des "centres de formation professionnelle" qui accueille des musulmans dans le nord-ouest du pays ressemble à une école moderne où l'on peut apprendre le chinois, un sport ou une danse folklorique. Mais, comme le révèle mercredi 24 octobre l'AFP, l'administration chargée de ce centre situé dans la ville de Hotan (Chine), où les images ont été tournées, a passé commande en début d'année d'un arsenal qui n'a a priori pas grand chose à voir avec l'éducation : 2768 matraques, 1367 paires de menottes et 2792 pulvérisateurs de gaz poivre.



La liste figure parmi les milliers de commandes passées au Xinjiang par les autorités locales chargées depuis deux ans de mettre en place un réseau de "centres de formation professionnelle" en réponse à la montée de l'islamisme et du séparatisme dans cette région à majorité musulmane, située à 2 000 km à l'ouest de Pékin. Selon des militants en exil, il s'agit en fait de camps de rééducation politique fermés qui détiennent ou auraient détenu au total un million de Ouïghours ou de membres d'autres ethnies musulmanes.

Des centres gérés comme des prisons

A la suite de protestations à l'ONU et aux Etats-Unis, Pékin, qui avait pendant des mois démenti l'existence de ces sites, vient de se lancer dans une campagne de relations publiques visant à les présenter sous la forme de centres éducatifs. Objectif selon le régime communiste: prévenir l'émergence du terrorisme, alors que des Ouïghours ont été à l'origine d'attentats meurtriers ces dernières années. Mais une enquête de l'AFP sur plus de 1500 documents publics consultables en ligne révèle que ces centres sont gérés davantage comme des prisons que comme des écoles. Des milliers de gardiens équipés de gaz lacrymogènes, de gourdins et de pistolets à impulsion électrique surveillent ces établissements entourés de barbelés et de caméras infrarouges, selon ces documents.

Les centres doivent "enseigner comme des écoles, être gérés comme à l'armée et défendus comme des prisons", résume l'un des documents, citant le chef du Parti communiste chinois (PCC) au Xinjiang, Chen Quanguo. Des mesures extraordinaires sont nécessaires pour venir à bout du terrorisme, selon un autre texte. Afin de créer de meilleurs citoyens, les centres doivent permettre de "couper le renouvellement des générations (de terroristes), leurs racines, leurs contacts, leurs ressources".

Une "chaise du tigre" parmi les commandes

Les centres se sont généralisés à partir de l'an dernier, après des directives du gouvernement régional appelant à débusquer les extrémistes. Une liste de 25 comportements religieux suspects et de 75 signes d'extrémisme a été diffusée, parmi lesquels arrêter de fumer ou bien acheter une tente "sans raison valable"... Les placements en détention ont explosé et au printemps 2017 les collectivités locales ont commencé à multiplier les appels d'offres pour construire les nouvelles installations.

Parmi les commandes : des lits superposés, des climatiseurs, de la vaisselle mais aussi des caméras de surveillance, des équipements d'écoute téléphonique, des uniformes de policiers, des casques et des boucliers anti-émeutes, des grenades lacrymogènes, des matraques électriques et des gourdins à pointes, surnommés "dents de loup". Au moins un centre a passé commande d'une "chaise-tigre", une sorte de pupitre permettant d'attacher les pieds et les mains des suspects.

Les autorités locales n'étaient pas joignables pour commenter ces informations. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu mercredi à l'AFP. "La situation que vous décrivez correspond-elle à la réalité ? J'en doute fortement", a déclaré sa porte-parole Hua Chunying lors d'une conférence de presse.