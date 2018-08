Luxe : la Chine en passe de racheter les pianos Steinway

C'est l'instrument des plus grands pianistes. Steinway est une marque mythique, fondée en 1853 et convoitée aujourd'hui par la Chine. Un conglomérat public polygroupe établit en ce moment une offre de rachat. Selon l'agence Bloomberg, le montant approcherait 1 milliard de dollars. Une offensive d'envergure dans le luxe et une première pour la Chine. Car jusqu'à présent, les rachats dans ce secteur étaient plutôt freinés par Pékin. Jusqu'à présent, les Chinois n'ont acquis que de petites entreprises du luxe : l'Italien Cerruti 1881, le Suisse Bally ou l'Autrichien Wolford.

Une acquisition de prestige

Pékin cible plutôt des fleurons industriels ou dans les nouvelles technologies. Si la transaction aboutit, Steinway serait donc avant tout une acquisition de prestige pour la Chine. Le fonds d'investissement américain qui possède la marque, ne fait pour l'instant, aucun commentaire.

Le JT

Les autres sujets du JT