Le super-typhon Saola menace de frapper le sud de la Chine et Hong Kong

La ville de Hong Kong a fermé la Bourse et ses écoles vendredi et annulé ses vols au départ et à l'arrivée.

Des vents parmi les plus violents que la région ait connus. Le super-typhon Saola menace vendredi 1er septembre de frapper le sud de la Chine. En Chine continentale, une alerte maximum a été émise à l'approche du typhon qui, selon les médias d'Etat, touchera terre "dans les zones côtières s'étendant de Huilai à Hong Kong" vendredi après-midi ou dans la nuit de vendredi à samedi. La province de Guangdong a déclaré une situation d'urgence de niveau 1 concernant les vents, soit le niveau maximum. Le ministère chinois des Transports a déployé 16 navires de sauvetage et neuf hélicoptères de secours dans les zones susceptibles d'être frappées par la tempête, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. "Il pourrait y avoir de graves inondations" Shenzhen, ville de 17,7 millions d'habitants, a décidé "la fermeture des bureaux, commerces et marchés à partir de 16 heures et la suspension des transports publics à partir de 19 heures", selon un communiqué du service de gestion des urgences, qui a prévenu que le typhon "devrait provoquer une forte tempête dans la ville". "En dehors du personnel d'intervention d'urgence et du personnel de protection des moyens de subsistance, il est conseillé aux gens de ne pas sortir", a ajouté le service, précisant que "la ville ouvrira tous les abris pour que le public puisse se réfugier". La ville voisine, Hong Kong a fermé la Bourse et ses écoles vendredi et annulé ses vols au départ et à l'arrivée. Le super typhon pourrait contourner le territoire à moins de 100 kilomètres au sud, et provoqué une onde de tempête autour de Victoria Harbour, selon l'observatoire météorologique de la ville. "Il pourrait y avoir de graves inondations", a-t-il ajouté.