Le prix Sakharov décerné à l'intellectuel ouïghour emprisonné Ilham Tohti

Au risque de hérisser Pékin, le Parlement européen a décerné, jeudi 24 octobre, le prix Sakharov des droits de l'homme à l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti, condamné à la prison à vie en 2014 en Chine pour "séparatisme".

Ilham Tohti, an Uyghur economist fighting for the rights of China’s Uyghur minority, is the winner of the 2019 Sakharov Prize for Freedom of Thought.#SakharovPrize pic.twitter.com/vRTeVJw6m7