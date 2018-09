Le patron emblématique du chinois Alibaba Jack Ma annonce sa retraite

Jack Ma prévoit de se consacrer désormais à des projets philanthropiques dans l'éducation, mais continuera à conseiller le groupe.

L'homme le plus riche de Chine se retire officiellement du marché du travail. Jack Ma, président et co-fondateur emblématique du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, a annoncé son départ en retraite à compter de lundi, jour de ses 54 ans, dans une interview au New York Times (en anglais) publiée vendredi 7 septembre.

Son groupe non seulement domine le commerce électronique en Chine, mais est également présent dans l'informatique en nuage ("cloud"), le divertissement et la finance, mélange --et concurrent-- des géants américains Amazon, eBay et Google.

"Le début d'une ère"

Egalement derrière le service de paiement électronique mobile Alipay, aujourd'hui omniprésent en Chine, Jack Ma a largement contribué à transformer la façon dont ses compatriotes font leurs achats et les payent.

Ce n'est pas la fin "mais le début d'une ère", a-t-il expliqué au New York Times. Jack Ma prévoit de se consacrer désormais à des projets philanthropiques dans l'éducation, mais continuera à conseiller le groupe, a-t-il précisé.