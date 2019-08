Lait de chamelle : le nouvel or blanc de la Chine

Le soleil vient de se lever sur le Taklamakan, en Chine. Un désert d'Asie-Centrale où le chameau est l'animal roi. Depuis toujours dans ces régions arides, les camélidés sont les meilleurs amis de l'Homme. Et aujourd'hui, ils font aussi leurs fortunes. Il est 6 heures du matin, Aerkun Alepou commence sa journée. Il travaille dans une compagnie laitière et il va tous les jours chercher le nouvel or blanc du désert : le lait de chamelle. "Je contrôle la température et la pureté du lait. Si ce n'est pas pur, je ne prends pas. Un lait de bonne qualité est toujours à moins de 15 degrés", explique l'employé du groupe Wangyan.

Un lait onéreux

Ce lait, tout frais du matin, est destiné à être consommé, comme du lait de vache. Une famille d'éleveurs en vend deux sceaux à Aerkun pour 75 euros. "En ce moment, mes chamelles produisent plus de 30 litres de lait par jour. En été, c'est plus de 50. La vie est bien meilleure pour nous aujourd'hui. J'ai 20 chamelles et elles me rapportent plus de 37 500 euros par an", explique Ayideng Yejiang, une éleveuse. À ce prix là, pas étonnant que tout le village se soit converti à l'élevage de chameaux.

