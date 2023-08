La Chine entre en déflation pour la première fois depuis 2021

L'indice des prix à la consommation en Chine, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en juillet en baisse de 0,3% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Pékin fait face à une baisse des prix des biens et services. A rebours des principales économies qui luttent contre l'inflation, la Chine est entrée, mercredi 9 août, en déflation, à l'opposé de l'inflation, plombée par une consommation intérieure atone qui complique la reprise économique. Il s'agit d'une première depuis deux ans pour le pays.

L'indice des prix à la consommation en Chine, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en juillet en baisse de 0,3% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS). A titre de comparaison, l'inflation était en France de 4,5% en juin et de 3% aux Etats-unis.

Une mauvaise nouvelle pour l'économie

Si, sur le papier, ce phénomène peut sembler une bonne chose pour le pouvoir d'achat, la déflation est une menace pour l'économie. Au lieu de dépenser, les consommateurs reportent leurs achats dans l'espoir que les prix baissent davantage. Ainsi, faute de demande, les entreprises sont contraintes de réduire leur production et consentent à de nouvelles ristournes pour écouler leurs stocks, tout en gelant les embauches ou en licenciant. Les économistes parlent alors d'une spirale néfaste.

La Chine a connu fin 2020-début 2021 une courte période de déflation, en raison alors de l'effondrement des prix du porc, la viande la plus consommée dans le pays. Nombre d'analystes redoutent cette fois une période plus longue, au moment où les principaux moteurs de croissance de la Chine sont grippés et le chômage des jeunes atteint un niveau record à plus de 20%.