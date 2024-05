La Chine annonce la fin de ses manœuvres militaires autour de Taïwan

La Chine a annoncé, vendredi 24 mai, la fin des manœuvres militaires d'ampleur qu'elle menait depuis jeudi autour de l'île de Taïwan. L'armée chinoise "a achevé avec succès" les exercices "Joint Sword-2024A" dirigées contre Taïwan, a déclaré vendredi soir un présentateur de CCTV-7, la télévision étatique chinoise chargée de l'actualité militaire. Selon Pékin, ces manœuvres étaient destinées à tester sa "capacité à prendre le pouvoir" dans l'île autonome.

De son côté, la présidence taïwanaise a estimé dans un communiqué samedi que ces manœuvres militaires sont une "provocation flagrante à l'égard de l'ordre international, soulevant de sérieuses inquiétudes et une condamnation de la part de la communauté internationale".

Navires de guerre, avions, soldats et lance-missiles ont été mobilisés pour encercler Taïwan dans le cadre de ces manœuvres militaires officiellement nommées en anglais "Joint Sword-2024A" (ou "Epées tranchantes unies-2024A" en français). Ces exercices impliquaient les forces terrestres, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées (responsable des missiles stratégiques) et avaient principalement lieu "dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan". Ils se déroulaient également dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, toutes situées à proximité immédiate de la côte est chinoise.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile et l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949. Pékin dit privilégier une réunification "pacifique" avec le territoire insulaire de 23 millions d'habitants mais n'exclut pas d'employer la force.