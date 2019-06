VIDEO. Hong Kong : Joshua Wong, le militant pro-démocratie qui galvanise les foules

Joshua Wong, 22 ans, est l'une des figures de l'opposition hongkongaise. Depuis plusieurs années, il dénonce avec d'autres l'ingérence grandissante de Pékin sur Hong Kong alors que la région est censée garder son indépendance jusqu'en 1947 en vertu du principe "un pays, deux systèmes".

Une grande expérience

À 14 ans, Joshua Wong s'oppose à l'introduction d'un cours d'éducation morale et nationale qui fait, entre autres, l'impasse sur le massacre de Tiananmen. Son mouvement Scholarism parvient à mobiliser des milliers de personnes et le gouvernement finit par faire marche arrière. Deux ans plus tard, les manifestants de la "Révolution des parapluies" déferlent dans les rues pour réclamer un suffrage universel. Le jeune Joshua est alors arrêté par les forces de l'ordre et son aplomb fait figure d'exemple. Considéré comme un des leaders de la contestation, sa libération ce 17 juin fait grand bruit, d'autant plus qu'il a aussitôt soutenu les rassemblements actuels qui prennent une ampleur sans précédent dans la région.

Ce 16 juin, ils étaient deux millions de Hongkongais à descendre dans les rues pour rejeter le projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine.