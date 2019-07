VIDEO. Hong Kong : Des militants pro-démocratie font irruption dans le Parlement

Des centaines de manifestants ont occupé de force le Parlement de Hong Kong. Entre des murs tagués et des tableaux de politiciens à terre, un drapeau de l'époque britannique a été brandi au milieu de l'hémicycle. Pour ces militants hostiles au gouvernement pro-Pékin, le symbole est fort. En effet, cette scène s'est déroulée le 1er juillet, 22 ans jour pour jour après la rétrocession de ce territoire à la Chine. "On sait que c'est à l'encontre de la loi mais on n'a pas le choix", lance une manifestante masquée.

Une révolte pro-démocratie

À chaque anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron chinois, les démocrates font entendre leur voix. Mais la violence semble être passée à un niveau supérieur. Depuis plusieurs semaines, des manifestants, jusqu'ici pacifiques, descendent dans les rues pour mettre en avant leurs exigences démocratiques et dénoncer l'ingérence grandissante de Pékin sur l'ancienne colonie. Ils réclament entre autres la démission de l'actuelle cheffe de l'exécutif Carrie Lam et la mise en place d'une élection par suffrage universel.