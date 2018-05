Les néons disparaissent peu à peu de Hong Kong

Hong Kong, la perle de l'Orient qui ne dort que d'un œil. Ici, la mer n'est jamais noire. Rouge, jaune, vert, le néon, emblème de la ville, est partout. Et pourtant, Wu Chi Kai est le dernier fabricant de néon de Hong-Kong. 50 ans, dont 30 a manié ces tubes de lumière sous mille degrés Celsius. Ce néon jaune, c'est l'un des derniers qu'il fabrique, car le tube ne brille plus autant qu'avant. Le LED plus durable remplace petit à petit le néon.

Un musée en mémoire du néon

Alors certains habitants de Hong Kong ont décidé de sauver le néon. Une page Facebook lui rend même hommage. Un musée va lui être dédié. Emblématique de la ville, inspiration artistique comme dans ce film de Wong Kar Wai, le néon n'a pas encore fini de briller.

