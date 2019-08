Les manifestations menacent l'économie de Hong Kong

A Hong Kong, les récentes manifestations occupent régulièrement le centre de la ville. Le coin le plus commerçant de la ville attire d'habitude de nombreux touristes. Mais samedi 10 août, les vitrines étaient vides. "Cela saute aux yeux qu'il y a moins de touristes ces temps-ci. Mais pour moi, ce ne sont que des conséquences à court terme", assure une piétonne. Le secteur du luxe représente un enjeu majeur pour le pays. Au mois de juin, les ventes de bijoux et de montres de luxe ont chuté de 17% par rapport à l'an dernier. La restauration et l'hôtellerie ont vu leur fréquentation baisser de 40% au mois de juillet par rapport à l'an dernier.

Un sacrifice compréhensible

Possédant une boutique de vêtements, Ken Lui comprend que cette situation problématique n'a pas lieu pour rien. "Depuis le début des manifestations, j'ai deux fois moins de clients qu'en temps normal et mon chiffre d'affaires a baissé de 30%. Mais je refuse de me plaindre. Je soutiens le mouvement car je veux le meilleur pour Hong Kong", affirme-t-il.

