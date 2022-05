Hong Kong : un cardinal pro-démocratie libéré sous caution après avoir été interpellé par les autorités

Joseph Zen est libre. Ce cardinal catholique pro-démocratie, arrêté mercredi 11 mai à Hong Kong, en vertu de la loi sur la sécurité nationale a été libéré sous caution quelques heures plus tard par les autorités pro-Pékin. La chanteuse et militante pour les droits LGBT+ Denise Ho, arrêtée en même temps que lui, a également été libérée sous caution.

