Hong Kong, sous les pavés : l'amour

Après 3 mois d'un mouvement inédit, la contestation est entrée dans la vie des hommes et des femmes de Hong Kong. On vit au rythme des manifs... et on aime, aussi, au rythme des manifs. Les gaz lacrymogènes n'étouffent pas l'amour ; ils peuvent même, parfois, le faire renaître.