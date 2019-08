Hong Kong : nouvelles arrestations de parlementaires prodémocratie à la veille d'une manifestation interdite

Jeremy Tam et Au Nok-hin ont été arrêtés pour "obstruction à la police", selon leur parti Passion civique. Un député du même parti, Cheng Chung-tai, avait déjà été arrêté plus tôt vendredi.

La tension est au plus fort depuis le début de la contestation, à Hong Kong. Deux nouveaux parlementaires prodémocratie ont été arrêtés, tard vendredi 30 août, annonce leur parti, Passion civique. Des interpellations qui portent à trois le nombre de députés aux mains de la police. Des associations dénoncent une tentative de museler l'opposition, après l'interdiction d'une grande manifestation samedi.

Jeremy Tam et Au Nok-hin ont été interpellés pour "obstruction à la police", a indiqué le parti sur sa page Facebook. Auparavant, vendredi, et pour la première fois depuis le début en juin de la mobilisation, un député, Cheng Chung-tai, avait aussi été arrêté, selon Passion civique.

D'autres figures du mouvement prodémocratie ont aussi été arrêtées vendredi. Joshua Wong et Agnes Chow, âgés de 22 ans et très populaires au sein de la contestation, ont été arrêtées à l'aube, notamment pour "incitation à participer à un rassemblement non autorisé". Libérés sous caution, les deux activistes ont fait part de leur intention de poursuivre la mobilisation