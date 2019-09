Hong Kong : le militant prodémocratie Joshua Wong de nouveau arrêté

Le militant prodémocratie hongkongais Joshua Wong a annoncé avoir été arrêté dimanche 8 septembre au matin, à son retour de Taïwan. Il lui est reproché d'avoir violé les conditions de sa libération sous caution.

"J'ai été arrêté par la police ce matin à la douane de l'aéroport pour 'violation des conditions de libération sous caution' et je suis maintenant en détention", a-t-il déclaré dans notamment sur Twitter. "Je devrais être libéré après une audience demain matin", a-t-il précisé à son parti politique Demosisto.

