Hong Kong : la police utilise des canons à eau contre des manifestants, une première

Malgré la pluie battante, la contestation ne faiblit pas. La police de Hong Kong a eu recours, dimanche 25 août, à des gaz lacrymogènes et à des canons à eau pour repousser les manifestants, lors du 12e week-end consécutif de mobilisation.

Les forces de l'ordre avaient jusqu'à présent affirmé ne vouloir utiliser cette technique de dispersion qu'en cas de "perturbation à grande échelle de l'ordre public". Fréquemment utilisés par la police dans les pays européens, les canons à eau sont une nouveauté à Hong Kong où ils n'avaient jusqu'ici pas été employés contre des manifestants. La population est, de ce fait, très sensible à leur utilisation.

Water cannons heading down Yeung Uk Road, no protesters here as they are taking a break in the shopping mall City Walk #hongkongprotests pic.twitter.com/bYBIA59RGs