Hong Kong : la Chine menace d'intervenir militairement

Après deux mois d'agitation à Hong Kong contre l'exécutif pro-Pékin, les troupes chinoises sont manifestement prêtes à intervenir. Un rassemblement de forces de l'ordre chinoises a été vu jeudi 15 août, à quelques kilomètres de la frontière de Hong Kong.

Des hommes en treillis étaient massés dans un stade de Shenzhen la métropole située aux portes du territoire autonome et des camions ainsi que des blindés de transport de troupes ont été aperçus. Les hommes, appartenant apparemment à la police militaire, défilaient en rangs serrés, brandissant des drapeaux rouges, ou s'entraînaient à la course à pied, alors que d'autres circulaient à moto à l'extérieur du stade, situé à moins de 7 km de la frontière.

The Chinese military, believing in the intel and these videos, have set in place a comprehensive military operation targeting the situation in #HongKong . #HongKongProtests #China #Democracy pic.twitter.com/QWFM11XYKC

La raison de leur présence au stade n'était pas connue, mais Pékin a laissé planer ces derniers jours le spectre d'une intervention pour rétablir l'ordre dans l'ex-colonie, les médias de Pékin diffusant des vidéos montrant des convois militaires se dirigeant vers Shenzhen.

Face au risque d’intervention, Donald Trump a appelé Pékin à agir "avec humanité" face aux manifestations dans l'ex-colonie britannique. Il a mis la pression sur la Chine en liant les deux dossiers brûlants : le diplomatique (la crise à Hong Kong) et l’économique (les négociations commerciales).

"En Chine, des millions d'emplois disparaissent pour aller dans des pays qui ne sont pas sujets aux taxes douanières. Des milliers d'entreprises quittent le pays. Bien sûr que la Chine veut passer un accord (avec les Etats-Unis, ndlr). Qu'ils travaillent avec humanité avec Hong Kong d'abord !", a-t-il mis en garde.

..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first!