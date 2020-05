Hong Kong : des centaines d'opposants à Pékin manifestent contre la loi sur la sécurité dans le centre de l'île

C'est l'une des plus importantes mobilisations depuis le début de la crise du nouveau coronavirus. Des centaines de manifestants ont commencé dimanche 24 mai après-midi à se réunir dans le centre de Hong Kong pour protester contre le projet de Pékin d'imposer à sa région semi-autonome une loi controversée sur la sécurité.

#LIVE: Today, Hong Kong sees one of the biggest protests since the #coronavirus outbreak. Hundreds have effectively defied the social distancing restrictions the Hong Kong govt has enacted, to rally against the national security draft bill Beijing bring forward. #HongKongProtests pic.twitter.com/zka7x2ZWjA