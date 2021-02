Hong Kong : 156 000 euros le mètre carré, record battu pour un appartement de l'île

La crise mais pas pour tout le monde. Hong Kong a beau traverser sa pire récession depuis de nombreuses années, son marché immobilier continue de prospérer. Un appartement neuf de 313 m2 vient de s'y vendre pour l'équivalent de 49 millions d'euros, soit un prix record de 156 000 euros le m2, rapportent mercredi 17 février les médias locaux. Cet appartement de cinq chambres situé sur les hauteurs de Mid-Levels, quartier prisé de l'île, a été acheté selon le registre des transactions pour 459,4 millions de dollars hongkongais, ce qui n'est pas un record en soi pour un bien immobilier.

Pas de crise pour les super-riches

Déjà malmenée par des mois de manifestations en 2019, l'économie hongkongaise a pris de plein fouet l'impact de la pandémie et la fermeture des frontières. Le PIB de la région semi-autonome chinoise s'est contracté de 6,1% en 2020, un record, et le taux de chômage atteint actuellement les 6,6%, au plus haut niveau depuis 16 ans. Mais cette vente immobilière tend à confirmer que les super-riches de Hong Kong ne connaissent pas la crise. Le prix au mètre carré payé par cet acheteur non identifié pour ce bien situé au 21, Borrett Road, dans une résidence toute neuve, est venu battre un précédent record datant de 2017.